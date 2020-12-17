出師不利！Apple新耳機被指「危險」　遭強制退回

外國媒體報道，加拿大和美國的許多買家已經收到美國聯合包裹公司(UPS)發送的通知，稱他們的蘋果公司(Apple Inc.)耳機AirPods Max因其含有「危險材料」而不會被遞送。

AirPods Max是蘋果公司最新推出的AirPods系列耳機，配備Apple設計的H1晶片，及搭載40毫米Apple動圈驅動器。

有買家指出，他們的包裹在被停止送遞之前，已經到達當地配送中心。UPS發給加拿大多位買家的通知說「這個包裹中含有危險材料，屬於不正常現象。我們會聯繫寄件人，提供更多信息。包裹將被退還給寄件人。」

報道指，問題可能與標籤有關，這些AirPods Max發貨時缺少電池警告標籤。另外，目前AirPods Max的新訂單交貨日期也已經排到了2021年。

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