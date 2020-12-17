樓價UPDATES：再錄業主移民賣樓　愉景新城減53萬沽

業主計劃移民，劈價出貨，減價53萬元，以947萬元沽出荃灣愉景新城套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座極高層B室，實用面積約811方呎，套三房間隔，擁有全海景觀，叫價約1,490萬元，議價後以1,397萬元成交，實用呎價約17,226元，新買家為同區用家，鍾情海景戶，斥資入市作換樓之用。

●上環帝后華庭3座低層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，叫價約1,000萬元，議價後以約956.8萬元成交，實用呎價約20,017元，新買家為外區上車客，認為項目往來中上環商業核心區相當方便，故入市自用，原業主於2016年2月份以約700萬元購入，轉售帳面獲利約256.8萬元，物業升值約37%。

●西半山蔚華閣低層A室，實用面積622方呎，套三房間隔，以1,160萬元易手，實用呎價18,650元，原業主於2010年5月以644萬元買入，持貨10年，帳面獲利516萬元，單位升值約80%。

●香港仔中心D座低層2室，兩房間隔，實用面積約438方呎，以約650萬元放盤超過一年，近日獲區內客接洽，雙方議價後減價約72萬元，以約578萬元成交，實用呎價約13,196元，低市價10%，新業主為首置客，睇樓3次後決定承接上車，原業主於1997年11月以約262萬元購入，持貨23年帳面獲利約316萬元，物業升值約121%。

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九龍區

●藍田滙景花園6座低層B室，實用面積約537方呎，兩房間隔，望園景，放盤約5個月，原先叫價748萬元，經議價後減價48萬元或約6.4%，近日以700萬元沽出，實用呎價約13,035元，屋苑12月累錄約6宗二手買賣，現時有約110個單位放售，叫價由740萬元起。

●紅磡海逸豪園10座高層E室，實用面積約609方呎，兩房間隔，開價1,070萬元放售，其後減價45萬或約4%，日前獲買家以1,025萬元承接，實用呎價約16,831元，新買家為用家入市，屋苑12月至今累錄約9宗買賣，平均實用呎價約18,300元。

●旺角奧柏．御峯1座高層D室，開放式間隔，實用面積約264方呎，以約12,000元放租個半月後，吸引外客洽詢，議價後輕微減價200元，以11,800元租出，實用呎租約44.7元，低市價10%，新租客為單身男士，睇樓1次即決定承租。

●深水埗丰滙12月錄首宗買賣，單位為2座低層B室，實用面積601方呎，三房兩廳間隔，9月開價980萬元，本月調整至928萬元即獲洽購，最終累減84萬元，以896萬元易手，實用呎價14,908元，新買家為換樓客，原業主於2014年4月以約530萬元買入，持貨逾6年帳面獲利366萬元，單位升值約69%。

●長沙灣宇晴軒1座中低層C室，三房間隔，附設平台，實用面積約604方呎，以約28,000元放租約1個月後，議價後減價約5,500元或約19.6%，以約22,500元租出，實用呎租約37.3元，低市價6%，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

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新界區

●荃灣愉景新城8座中層E室，實用面積645方呎，套三房間隔，原業主計劃移民海外，最近以1,000萬元放盤，經買家議價後，累減53萬元或5.3%，最終以947萬元成交，實用呎價14,682元，新買家為同屋苑租客。

●東涌昇薈9座低層D室，實用面積約671方呎，兩房間隔，開價約950萬元，近日吸引區內首置客洽商承接，雙方議價後，連車位以910萬元成交，實用呎價約13,562元。

●東涌藍天海岸6座中層C室，實用面積874方呎，套三房間隔，叫價990萬元，減價45萬元或4.6%，隨即以945萬元成交，實用呎價10,812元，新買家居於葵青區，是次以半投資半自用心態入市。

●東涌區12月累錄55宗二手買賣，東環佔12宗，包括3B座中層3室，實用面積473方呎，兩房間隔，11月叫價640萬元放盤，減價5萬元，即獲買家以635萬承接，實用呎價13,425元，新買家為上車客，睇樓一次即拍板承接。

●青龍頭豪景花園12月錄得7宗二手買賣，其中16座中層C室，實用面積792方呎，套三房間隔，享海景，本月初叫價770萬元，同類型單位去年高峰價要800多萬元，新近有區內租客見上址屬罕有放盤，而且價錢比高位有折讓，立即洽購，議價47萬元，即以723萬元成交，實用呎價9,129元。

●屯門大興花園2期6座高層B室，實用面積475方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，累減30萬元，區內上車客決定以520萬元購入作自住之用，實用呎價10,947元。

●屯門恆順園3座頂層複式單位，實用面積約1,056方呎，套三房連工人房間隔，放盤約六個月，原開價1,200萬元，經議價後減價112萬元或約9.3%，最終以1,088萬元沽出，實用呎價約10,303元，原業主於2016年7月以約780萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約308萬元，物業升值約39%。

●沙田第一城12月暫錄21宗買賣，最新錄22座中層A室，實用面積515方呎，套三房間隔，議價後以770萬元易手，實用呎價14,951元，原業主則於2009年以281萬元購入單位，持貨11年沽出帳面獲利489萬元，單位升值約1.7倍。

●大圍名城5座南翼中層C室，實用面積959方呎，套四房間隔，開價1,850萬元，累減91萬元，現以1,759萬元成交，實用呎價18,342元，原業主於2015年1月以1,146萬元購入，持貨逾5年轉手，帳面獲利613萬元，單位期內升值53%。

●馬鞍山新港城B座高層3室，實用面積348方呎，兩房一廳間隔，原先叫價600萬元，經議價後減價50萬元，以550萬元易手，實用呎價15,805元，原業主於2012年6月以270萬元購入，持貨至今將單位轉手，帳面獲利280萬，單位升值逾1倍。

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