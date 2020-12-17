瑞士央行重申會干預匯率　遏制瑞士法郎升值

美國財政部日前將瑞士列為匯率操縱國，雖然瑞士央行表示願和美國展開雙邊對話，但另一邊廂則稱「會繼續我們的貨幣政策」。

瑞士央行周四(17日)維持政策利率於負0.75厘不變，符合市場預期。該行央行約爾丹(Thomas Jordan)稱瑞士法郎「被高度估值」，直言會「保持干預措施和負利率」。

他還指出，由於瑞士沒有龐大、高流動性的公司債或政府債券市場，因此像歐洲央行那樣的量化寬鬆計劃並非增加經濟中流動性的可行選項。

瑞士央行表示，瑞士今年經濟產值將出現數十年來最大幅度下滑，但相比許多其他歐洲國家而言，其下滑幅度要溫和一些，預計明年經濟增長2.5%至3%。

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