【悲情樓市】市場湧現逾百個銀主放盤　匯璽3伙一口氣招標

本港經濟環境未有改善，樓市持續受壓，近月銀主盤數量明顯上升。市場人士估計，現時市場有逾100個同類型放盤，較上半年增加20至30%。其中西南九龍匯璽有3個購入僅約3年的海景大單位，一口氣由銀主推出招標。

●匯璽3銀主盤總購入價逾1.23億元

上述銀主單位由第一太平戴維斯代理放售，分別為1A座中層A室，實用面積1,503方呎，當年購入價逾4,346萬元，呎價約28,921元。另外2A座中層B室及其樓上同室單位，實用面積均為1,327方呎，之前成交價分別逾3.966萬元與逾3,994萬元，呎價約29,891及約30,101元。即該批單位總購入價逾1.23億元。

該行指，3個單位均為四房連雙套房間隔，屬原裝未作改動，新買家可購入其中任何一個或多伙，截標日期為明年1月14日。據了解，上述3伙原由同一業主持有，料為內地人士，於二手市場未有放售記錄。資料顯示，全部於2017年購入。

●田禾苑洋房叫價6,980萬元

疫情第四波爆發，據代理行資料，12月至今新增至少14個由銀行或財務機構放售的物業，佔11項都為住宅單位，不少更屬豪宅。其中位於火炭的田禾苑單號洋房，實用面積約3,000方呎，連花園及車位放售，財務機構叫價6,980萬元，呎價2.3萬元。據了解，單位曾先後多次承按或貸款。

●將軍澳「天池屋」劈價455萬元

豪宅銀主盤增多，部分陸續劈價求售。代理稱，將軍澳天晉連天台的「天池屋」，實用面積逾1,900方呎，上月開價6,255萬元，近日降價至5,800萬元，減幅達455萬元或7.3%。

環亞拍賣董事總經理區蘊聰指出，該行上半年拍賣的銀主盤，往往賣一間少一間，但隨着法院工作回復正常，銀主盤賣出後即有新補充，估計現時同類單位明顯上升。他續稱，近日委託拍賣的豪宅較上半年增加。

●投資者連環沽東涌樓

此外，一名曾活躍於東涌及各區新盤投資者，連沽兩伙東涌影岸．紅單位。市場消息稱，包括有A座高層B室，成交價約1,028萬元，另再以約980萬元連車位沽出毗鄰A室，實用面積780方呎計，呎價僅12,564元，低估價近18%。市傳A室單位是轉讓予友人，故成交價大幅低於市價。

業主蝕讓成為常態，何文田皓畋再錄「出血」成交。市場消息透露，該盤7座一個低層單位，實用面積527方呎，兩房間隔，剛以約1,100萬元沽出，呎價約20,873元。據了解，原業主2017年購入上址，轉手帳面貶值約80萬元。

除銀主盤增加外，「疫市」下納米公屋有沽壓。富誠地產鄭穗香稱，黃大仙鳳德邨碧鳳樓低層20C室，實用面積約147方呎，採開放式間隔，已補價自由市場開價290萬元，減至243萬元沽，呎價16,531元。據了解，同面積單位於2018年最高曾售278萬元，反映是次跌價約12.6%。

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