川河集團獲考慮以協議方式私有化
2020年12月17日 22:41
東網電視更多新聞短片
川河集團(00281)公布，公司接獲進譽投資有限公司之通知，其正考慮以協議安排的方式將公司私有化。倘進行潛在私有化計劃，可能會導致撤銷公司的股份於聯交所的上市地位。於公告日期，潛在要約方尚未向公司提出任何明確潛在私有化計劃之建議。潛在要約方就是否進行潛在私有化計劃並未達成協議或作出其他承諾，且潛在私有化計劃的詳情及條款尚未訂定。
潛在要約方為一家於香港註冊成立之有限公司，由徐楓擁有66%、湯子同擁有17%及湯子嘉擁有17%股權。潛在要約方現持有約15.21%之已發行股份。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020