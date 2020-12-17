【產經評論】美繼續零息放水　貨幣戰避無可避

美國聯儲局召開今年最後一次議息會議，結果一如預期維持息率不變，並承諾繼續買債計劃，直至經濟復甦「有顯著進展」。如此「放鴿」，一定程度反映該局對未來數月美國經濟危機的擔憂。只是持續的超低息和無限印鈔，令美元洪流在金融市場加速空轉，股市瘋牛與債務危機繼續發酵，對全球金融是禍不是福！

今年3月，全球金融市場陷於疫情大爆發的超級恐慌，聯儲局不得不祭出無限量寬兼零息政策，以穩市場信心。可本來預計下半年將出現的經濟復甦，至今仍然未見影蹤，伴隨的是一波又一波的疫情，經濟備受打擊。雖然如今疫苗面世，但成效和產量仍有待觀察，未來數月美國企業和打工仔更將面對新一輪刺激措施未到位的「斷糧」危機。

在這背景下，今次聯儲局「放鴿」行動不令人意外。畢竟，若無法令居民安心進行經濟活動，全面復甦並不可能出現，意味聯儲局的寬鬆立場暫無轉圜餘地。時值年底，美國續大派定心丸，承諾「水喉」照開，「水量」不改，是穩定市場的權宜之計，但實際上股市狂牛令人不安，債務壓力看似獲緩減，實是「飲鴆止渴」，危機正不斷惡化。

事實上，眼前全球去美元趨勢已成，美國延長量寬，只會進一步鞏固這個趨勢。弱美元周期持續，支持亞洲和新興市場及大宗商品表現，大戶們暫可放心繼續看着手上的金融資產價值繼續「放紙鳶」，而具有稀缺特質的黃金及虛擬貨幣都成為資金分散風險的目標，見到近日比特幣爆升，突破兩萬美元關，實非巧合。惟海量的美元供應，迫使亞太地區貨幣持續升值，實不利經濟復甦，並為疫後的貨幣戰埋下伏線。

投資者須謹記，明年美國有兩大重要變化，第一是政局底定，第二是疫情受控。這兩個變化一旦確立，被持續壓抑的需求面得到釋放，有機會引發美國通脹急速回升。聯儲局的通脹目標要是到位，貨幣政策正常化可出現於一瞬之間。

水能載舟，亦能覆舟，美元洪流在金融市場不斷空轉，既會自傷亦能毀敵，當明年美國經濟逐漸回復正軌，不能低估美元霸權的反撲能力。中美爭霸既是美國的內部共識，不會因白宮易主而改變。此刻美元弱勢，迫使其他貨幣升值，資產泡沫白熱化，變相在全球金融市場播下不穩的種子。當大家都認定美國的寬鬆之路停不了，股市會繼續升，美元會繼續跌，市場出現一面倒的預期，往往就是爆發極端事件前的先兆。今年全球避過了金融危機，但明年能躲得過嗎？

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