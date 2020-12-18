東方日報B1：美股迭破頂　聯儲話合理　息口維持近零

美國聯儲局結束今年最後一場議息會議，維持貼近零息並修訂政策指引，承諾更長時間地買債。當局自疫情爆發以來大舉放水，已令美股自3月低位持續反彈，近期更是迭創新高。其中，納斯達克指數周三續破收市新高，部分投資者憂慮股市估值過高之際，聯儲局主席鮑威爾大派定心丸，認為低息有助合理化股市漲升。

鮑威爾在議息後記者會表示，相對於無風險回報率，即美債孳息，股票估值可能並不像看起來那麼高。事實上，標指的盈利與股價比率較10年期美債孳息高2.5個百分點，這個被稱為「聯儲局模型」的差價，遠高於科網泡沫爆破前的水平；按相同標準衡量，當年債券收益遠高於股票。

不過，若從市盈率來看，形勢有所不同，現時標指市盈率達29倍，逼近1999年逾30倍的水平。

他承認市盈率高昂，但是考慮到10年期美債孳息將持續低於歷史水平，令市盈率變得不太重要。而低息有助維持低廉的融資成本，紓緩企業因疫情導致經濟放慢所帶來的衝擊，他指出，雖然企業槓桿水平高企，但利息開支低企，違約和降級的情況相比以往有所減少。他續表示，當局會繼續監察資產價格，不過，暫時看不見任何風險。

渣打銀行香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，聯儲局在疫情期間做了很多工作，包括沒有停止買債，以及推出一些貨幣寬鬆政策，故美股創新高可以理解。他認同鮑威爾的看法，暫時來看高市盈率不會有危險，原因是投資者爭相入市買美股，某程度上是買明年的業績反彈。

而事實上，隨着新冠肺炎疫苗的廣泛使用，明年的企業盈利有望回升，經濟活動亦將會較今年活躍，美股亦有機會延續強勢。

梁氏續指，目前股市的隱憂在於機構或一般投資者在年尾獲利離場，令短期內會令股市出現調整。他會看好亞洲區，原因是美元匯價今年內已累跌不少，明年將續貶6%，令資金流至亞洲，當中又以北亞市場較為看好。反觀，「大淡友」法興策略員愛德華茲較謹慎，直言美股估值是由量化寬鬆(QE)引發的泡沫，並蓄勢待爆。

此外，聯儲局現時每月買入800億美元美債和400億美元按證，對於買債計劃會持續多久，當局今次議息後就修訂指引，承諾持續買債直至在達到更廣泛就業和通脹目標方面，取得顯著的進一步進展。相比之下，當局之前僅承諾「未來數月」持續買債。

對於近周部分投資者揣測當局可能會調整為買入更多長債以推低長息，鮑威爾表示，當局不認為這是當前合適的舉措，因為長息已非常低，支持一些經濟環節如樓市，至於表現欠佳的經濟環節並非受到高息影響，而是受疫情打擊。他續稱，應對短期復甦放慢的較佳方法，是國會和白宮以直接開支刺激經濟，而不是調整利率政策，特別是幣策調整的經濟效用需要一些時間才能顯現。

根據最新經濟預測顯示，當局對增長和就業市場前景的看法轉趨樂觀，今年經濟料縮2.4%，較9月預測收縮3.7%溫和，明年料回復增長4.2%，高於之前預測的4%；明年底失業率料為5%，低於之前預測的5.5%。通脹方面，當局料核心個人消費開支(PCE)指數明年和2022年續低於2%目標。

至於息口，當局預測利率會維持0至0.25厘最少直至2023年底。不過，有5名公開市場委員會成員預期在此之前，當局最少會加息一次，較9月預測的4名多。

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