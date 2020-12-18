可口可樂擬全球裁員2200人

可口可樂公司宣布，將在全球裁員2,200人，其中1,200名為美國員工，主要由於新冠肺炎疫情升溫，加快了該公司結構重組的步伐。可口可樂股價周四升0.36%，報53.23美元。

由於疫情促使全球戲院、酒吧、運動場等場所面臨關閉，可口可樂旗下飲品銷售受影響，令該公司持續縮減成本和產品線。於今年初，該公司全球共有約8.6萬名員工。

可口可樂發言人稱，將通過自願遣散及裁員來進行縮減人手的計劃。在8月份，該公司向美國和加拿大的約4,000名員工提供了自願離職計劃，但未有透露參加人數。

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