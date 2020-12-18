Coinbase擬美國上市　估值或達80億美元

在比特幣創出新高之際，虛擬貨幣交易平台Coinbase周四(17日)宣布，向美國證交會(SEC)提交保密上市申請，部署首次公開招股(IPO)。

據外媒，該公司自今年7月已開始籌備上市計劃，勢將成為美國首間上市的主要虛擬貨幣交易平台。Coinbase在2012年由現時的行政總裁Brian Armstrong創立，至今累計合共融資5.25億美元，估值為80億美元。

比特幣近日屢創新高，升穿2萬美元後繼續上漲，最新報22,921美元，過去24小時上升了8%。

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