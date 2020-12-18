美股收市：道指升148點　與標指納指齊創新高

憧憬美國達成新一輪刺激經濟方案，美國股市周四(17日)上漲，3大指數齊創收市新高。道指收報30,303點，升148點或0.49%；標指收報3,722點，升21點或0.58%；納指收報12,764點，升106點或0.84%，連續3日創新高收市。

研究機構Seven Report創辦人Tom Essaye認為，傳聞中的9,000億美元刺激方案，足以使小企業及受疫情打擊嚴重的行業渡過難關，尤其考慮到疫情最快可能在明年第二季結束。

LPL Financial股市策略員Jeff Buchbinder表示，明顯地，聯儲局在一段時間內會為市場提供重大支持。

星級分析員Tom Lee預期美股明年依然強勁，標指料由今年底的3,800點升至明年底時4,300點，惟先會在上半年出現調整，標指或回吐至3,500點水平。

美國經濟刺激方案方面，報道引述一位消息人士透露，談判人員正在設法，欲加入民主黨力主、但共和黨反對的條款：向受創嚴重的州和地方政府提供援助。該條款將納入周五(18日)必須通過的、防止政府停擺的支出法案中，但這個法案還不包括共和黨人一直堅持的主張：為企業提供免受疫情相關訴訟的保護。

數據方面，最近美國疫情反彈，導致就業市場復甦受挫。美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數連升兩周，由前一周的86.2萬人，升至88.5萬人，超過預期的80.8萬人，創出9月初以來新高。不過，前周持續申領救濟人數減少27.3萬人至551萬人。

公司消息方面，綜合工業巨企通用電氣(GE)獲兩家大行唱好，但股價全日跌0.41%，收報10.88美元。摩根士丹利重申GE「增持」的投資評級，更把目標價大幅調高41%至12美元，而德意志銀行維持GE「中性」，但調升目標價44%至13美元，該行分析員預期環球工業生產顯著復甦。

波音公司行政總裁David Calhoun接受訪問時表示，公司沒有計劃大量發行股份以降低債務，言論平息券商報告早前的揣測。波音股價收報221.24美元，跌1.93%。

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