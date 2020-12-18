致富：致富基金平台選擇增　中國基金表現潛力佳

致富財富管理部總經理張德明表示，儘管投資市場年內受疫情影響，但致富平台上零售基金的認購金額，無論在月供計劃或單筆投資上，均錄得不俗的增長，而客戶年齡層亦分布甚廣。他指出，香港投資者經歷數次金融危機，早已意識到投資多元化的好處，可分散投資風險。不少人自行買賣股票之餘，亦會將部分資產配置在基金投資上，透過專業的基金經理，揀選數十間以至過百間具備升值潛力的公司，藉此優化回報。

其實，一旦選中表現優秀的基金，回報是可以相當可觀的。以致富基金平台上的基金為例，計算截至本月初的年內表現，科技股票基金平均錄得約50%升幅，人工智能主題基金更升約80%。若以地區分類，A股基金期內升約50%，個別主要投資中小型股票的中國股票基金之升幅更達80%。

他預期，隨着新冠肺炎疫苗面世，將可加快內地經濟復甦步伐，加上中美角力下，促使中概股加快回流中港上市，亦會推動中港股市更為暢旺，料中港股票基金明年可看高一線。板塊方面，儘管科技股明年較難有本年的升幅，但人們生活愈是廣泛應用科技，科技公司愈會受惠。此外，全球受惠人口老化，加上疫苗生產、推出和接種，健康護理股票基金亦會是市場焦點。至於較穩健的投資者，不妨考慮亞洲區美元債券基金，預期可受惠於疫苗帶來的經濟復甦，令企業違約率下降。

若然投資者想自行做功課找出心儀的基金，他建議可善用致富網站上的「上月熱賣基金」和「本月精選基金」資訊，前者反映一段時期內較多客戶的基金選擇，後者則由該行研究團隊綜合市場資訊而作出的分析選擇，兩者均可加快大家揀選基金的時間，減少錯失投資良機。

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