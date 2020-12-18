FedEx上季盈利增近一倍　惟股價盤後跌3%

國際快遞公司聯邦快遞(FedEx)公布，於11月30日止財季，收入按年增19%至206億美元，市場預期為194.3億美元；經調整淨利潤13億美元，按年增近一倍，折合每股盈利4.83美元，市場預期為4.01美元。

公司稱，2021年財年已增加1.5億美元與新冠肺炎疫情相關的成本；同時不提供關於2021財年的業務預測，但預期下半財年收入將出現增長。

FedEx股價在盤後交易時段急跌3.19%，報282.95美元。

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