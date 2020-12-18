【專家點評】滙豐：來年盈利將勁強　伺機買亞股

從疫情爆發到第三季市場急速反彈，2020年無疑是非比尋常的一年。儘管環球經濟逐漸復甦，實際復原速度取決於不同市場、疫苗何時可供接種及政策支持。中國及美國將繼續帶動環球經濟增長，而歐洲則稍為落後。

儘管2021年的政策支持預計將陸續有來，但繼2020年債務佔產值比率上升後，有迹象顯示已發展國家並不急於提供更多刺激政策。預期市場將更長期保持低回報局面，需要審慎評估市場環境。因此，經濟處於復原階段的可能性比急速通貨再膨脹的情況為高。

在經濟復原的一年，主動投資至關重要。股票配置仍是明智之選，但需於年內調整地區配置，因應新形勢與不斷發展的宏觀趨勢。

整體上，亞洲經濟體在控制疫情方面卓有成效，2021年可望迎來周期性上升。然而，預期增長動力將與其他地區同樣溫和。隨着疫苗面世及跨境旅遊限制措施放寬，終可讓亞洲各個經濟體迎頭趕上，配合低息環境下，東盟及香港可望成為其中贏家。

亞洲政策措施預料將更具針對性及差異化。區内央行已十分關注金融穩定性，而政府也着力推動結構性改革。預料中國內地的貨幣政策將較亞洲其他地區「鷹派」，當局亦會優先推動「雙循環」發展策略，促進內地創新及擴大對外開放。

北亞及美國股市成為2020年贏家，並將繼續成為相對穩健的投資選擇。隨着疫情的發展繼續成為輿論焦點，亞洲工業化經濟體(尤其是中國內地、南韓、台灣及香港)於2021年仍被看好，原因在於北亞國家的經濟優勢及基本面相比全球其他地區更為突出。亞洲的企業盈利將錄得強勁反彈，當前市場對2021年每股盈利增長的預期約為26%。

行業方面，預期科技及健康護理股長線將延續升勢。由於線上活動趨勢不變，受惠於封鎖措施及社交距離的科技企業將繼續錄得收益及利潤增長。作為這次公共衞生危機中的焦點，健康護理股預期於2021年將錄得強勁盈利增長，續展升浪。

隨着數碼化發展加快，中國內地在電子商務方面持續領先全球，預期2020年的電子商務收入將高於美國逾一倍。疫情加速數碼經濟轉型，帶動科技股盈利增長。數碼化的發展為中國互聯網企業造就明顯優勢。儘管科技行業面臨不明朗監管因素，數碼化發展及整體利好的政府政策將續成為中長線增長的催化劑。此外，綠色經濟在中國内地起飛，促使電動車滲透率提高並步入結構性增長周期，預計內地於未來20年將領導電動車行業的發展。

展望2021年，宏觀經濟將逐步復甦，而投資者仍可把握復原過程中的若干主要投資機遇。可持續發展已在經濟體及企業中擔當關鍵角色。以氣候變化為例，經濟過渡至淨零排放的速度將會較原先預期快，投資者需要為此作好準備。因此，將可持續發展融入投資策略成為關鍵。環境、社會與管治（ESG）分析將成為任何投資策略中更不可或缺的環節。

滙豐環球投資管理環球首席策略師 Joseph Little

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020