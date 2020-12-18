浦江國際擬私有化奧盛創新

浦江國際( 02060 )公布，建議奧盛創新(其美國存託股份於納斯達克上市)以合併方式私有化。據此，公司全資附屬New Ossen GroupMerger Sub附屬Merger Sub將與奧盛創新合併，奧盛創新透過合併得以存續，並因合併而成為公司之間接全資附屬公司。

New Ossen Group將支付合併代價約1,146萬美元，預期將使用集團內部資源及銀行融資，由公司向New Ossen Group注資而支付。

奧盛創新主要從事預應力材料業務務，並為公司之主要營運附屬公司之一，對集團具有長遠戰略價值。

緊接訂立合併協議前，公司透過全資附屬Acme Innovation持有奧盛創新已發行股本中約65.9%權益，餘下已發行股本則透過美國存託股份由公眾股東持有。完成後，奧盛創新將會私有化，並成為公司全資附屬公司。

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