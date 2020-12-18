【市前重點睇】道指升148點　期金飆至1890美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌穿90，弱見89.68；港匯反覆處7.7523；離岸人民幣(CNH)見6.5166；美元兌日圓報103.11；歐元企1.2261；英鎊處1.3569。金價報1,884美元。布油漲至51.54美元；紐油徘徊於48.53美元。道指期貨偏軟。

●在比特幣創出新高之際，虛擬貨幣交易平台Coinbase周四(17日)宣布，向美國證交會(SEC)提交保密上市申請，部署首次公開招股(IPO)。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,830點，升151點或0.56%。

●即月恒生指數夜期收報26,623點，跌75點，低水55點，成交10,805張。

●紐約1月期油收報每桶48.36美元，升74美仙或1.55%；布蘭特2月期油收報每桶51.5美元，升74美仙或1.46%。

●紐約2月期金收報每安士1,890.4美元，升31.3美元或1.7%，創11月初以來收市新高，但仍受制於1,900美元關。

●可口可樂公司宣布，將在全球裁員2,200人，其中1,200名為美國員工，主要由於新冠肺炎疫情升溫，加快了該公司結構重組的步伐。

●英國富時100指數收報6,551點，跌19點或0.3%；法國CAC指數收報5,549點，升1點或0.03%；德國DAX指數收報13,667點，升101點或0.75%。

●深受美國散戶投資者歡迎的交易平台Robinhood，周四(17日)就其與高頻交易商之間的商業關係及如何賺錢，沒有作出充分披露，涉嫌誤導投資者，與美國證交會(SEC)達成和解協議，同意支付6,500萬美元(約5.07億港元)和解費用。

●正當英國疫情肆虐及市場觀望英國興歐盟貿易談判之際，英倫銀行周四(17日)議息後按兵不動，貨幣政策委員會成員一致通過維持基準利率0.1厘，以及量化寬鬆(QE)規模8,950億英鎊不變，符合預期。

●美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數連升兩周，由前一周的86.2萬人，升至88.5萬人，超過預期的80.8萬人，創出9月初以來新高。

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