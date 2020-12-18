【股民熱話】2020年10大升幅藍籌全面睇！邊隻可望「冧莊」？

眨眼一年又到12月，仲有唔到2個禮拜，呢個艱難的2020年就完結。回顧港股，今年10大升幅藍籌股，一半屬新經濟股，一定程度反映今年都是科技及互聯網股的天下。展望2021年，呢10大升幅藍籌股，又有幾多家可以「冧莊」呢？

展望2021年，藍籌組合做膽之選，筆者傾向繼續押注小米集團、吉利汽車及蒙牛乳業。小米是科技股的代表，有望繼續搶佔從華為流出的市場份額；吉汽則受惠內地汽車市場復甦及電動車商機；蒙牛乳業則受惠內地品牌優勢，是不折不扣的實力內需股。惟整體而言，目前呢3隻股都可以先等一等，有5至10%調整，再分注收集還未遲。

至於港交所，後小加年代是甚麼光景，不得而知，所以筆者選擇再觀望一吓，待第1季末再作評估。

東網產經專欄作者 帥哥

2020年10大升幅藍籌股一覽

排名/藍籌股/今年以來累計升幅(%)*

*數據截至2020/12/17

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