【股民熱話】2020年10大升幅藍籌全面睇！邊隻可望「冧莊」？
2020年12月18日 08:00
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眨眼一年又到12月，仲有唔到2個禮拜，呢個艱難的2020年就完結。回顧港股，今年10大升幅藍籌股，一半屬新經濟股，一定程度反映今年都是科技及互聯網股的天下。展望2021年，呢10大升幅藍籌股，又有幾多家可以「冧莊」呢？
先看看今年10大升幅藍籌股，首位是美團點評(03690)，累計升幅達1.79倍；次席是小米集團(01810)，累計升幅1.71倍；第3是藥明生物(02269)，累計升幅165倍。首3位升幅均逾倍，股民持倉坐正呢3隻股，表現跑贏指數話咁易！
再看第4位係專門做歐美市場電動工具的創科實業(00669)，累升幅度68%；第5位是香港交易所(00388)，累升55%；安踏體育(02020)排第7倍，累升53%；騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)分別位居第6及第10倍，分別累升55%及24%，一定程度反映受內地反壟斷旋風及整頓金融科技監管的衝擊。至於吉利汽車(00175)及蒙牛乳業(02319)則分別累升49及40%，皆為末季資金輪轉重投傳統股浪潮的受惠股。
展望2021年，藍籌組合做膽之選，筆者傾向繼續押注小米集團、吉利汽車及蒙牛乳業。小米是科技股的代表，有望繼續搶佔從華為流出的市場份額；吉汽則受惠內地汽車市場復甦及電動車商機；蒙牛乳業則受惠內地品牌優勢，是不折不扣的實力內需股。惟整體而言，目前呢3隻股都可以先等一等，有5至10%調整，再分注收集還未遲。
至於港交所，後小加年代是甚麼光景，不得而知，所以筆者選擇再觀望一吓，待第1季末再作評估。
東網產經專欄作者 帥哥
2020年10大升幅藍籌股一覽
排名/藍籌股/今年以來累計升幅(%)*
1. 美團(03690)/+179
2. 小米集團(01810)/+171
3. 藥明生物(新)(02269)/+165
4. 創科實業(00669)/+68
5. 香港交易所(00388)/+55
6. 騰訊控股(00700)/+55
7. 安踏體育(02020)/+53
8. 吉利汽車(00175)/+49
9. 蒙牛乳業(02319)/+40
10. 阿里巴巴(09988)/+24
*數據截至2020/12/17
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