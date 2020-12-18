【股市剖析】麥嘉嘉：天量北水有助修復傳統行業估值

今年投資者看好中國資產，3月全球短暫市場波動後，全球資金開始大幅淨流入疫情控制較好的中國。以專門投資中國股票資產的基金獲得直接淨流入最多，遠超通過全球或區域型基金間接配置中國資產的規模，突顯全球投資者看好中國資產。

另外，資金層面上，南向資金流入規模料保持強勢，今年首10個月透過港股通南向流入港股的淨買入金額超過5,400億元，已超過2019年全年淨流入金額的約2,500億元。2020年迄今南下資金淨流入已超越歷年，港股通投資者整體青睞銀行、傳媒、消費和科技板塊，但其中不同投資者的偏好差異較大。

展望2021年，隨着各地藥廠陸續投入研發疫苗工作，我們預期疫情的影響於明年將會相對緩和。在低基數效應下，市場普遍預料明年全球經將恢復增長。國際貨幣基金組織(IMF)最新預計2021年全球經濟增長率爲5.2%。貨幣政策方面，我們預期各國央行仍然維持長短期利率於歷史低水平，美國聯儲局很大可能於2021年繼續將聯邦基金利率維持在0至0.25厘區間。

2021年港股市場存在傳統行業估值修復帶來的投資機會。節奏方面，上半年可能優於下半年，整體而言，復甦仍是2021年港股市場的投資主題。內地資金有望成爲2021年港股重要的增量資金來源，當中最為依賴「保險資金+公募基金+銀行理財資金」—內地增量資金的3大因素。而港股市場低估值高股息板塊、消費與科技行業中與A股差異化發展的核心資產，均對內地資金具有較大吸引力。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020