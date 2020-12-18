俄鋁指彭博報道指控沒有事實依據　且屬虛假

據了解，彭博的文章指出外界猜測美國可能對俄鋁進行制裁，令鋁價飆升並創下逾兩年高位。該報道指歐洲官員今年較早時候發送給美國官員的評估結論是，雖然作為美國解除對俄鋁制裁的協議內容之一，歐柏嘉在近兩年前大大減持了持股，但他仍保留對俄鋁日常經營的重大影響力，若美國再度制裁俄鋁，全球鋁供應可能出現壓力。

資料顯示，2018年4月，美國政府首次宣布將制裁俄羅斯一些人士和俄鋁等企業，以報復美國財政部所稱俄羅斯政府開展的全球惡意活動。

俄鋁股價周五(18日)曾挫12%，低見3.67港元。

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