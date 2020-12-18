【匯通天下】溫灼培：英鎊變數多 歐元看高一線

執筆時英國與歐盟的脫歐談判尚未有結果，但由於達成協議是符合雙方利益，料最終達成協議的機會仍大。

不過，即使在有協議下脫歐，也不代表纏繞着英國的問題將可一掃而空。於本周初，英國零售商會表示，已準備就緒，儲存了大量日用品，如罐頭食品及廁紙等，提防明年1月1日脫歐後英國的關卡會出現大混亂。

英國零售商會提出的顧慮提醒了我們，英國一旦離開了維繫約40年的歐盟後，將可能出現很多意想不到的情況會發生。至於過去一個月，筆者便留意到蘇格蘭首席部長施雅晴曾提出再要脫英的要求，及歐盟提出對脫歐後的英國，還應否擔當歐盟金融中心的質疑等。

筆者想提出的是，英國脫歐後，假如沒爆出重大問題，尤其蘇格蘭如能繼續保持成為英國的一部分，及倫敦金融業能繼續服務歐盟等，英鎊往後匯價料能看高一線。但若然爆發出任何重大事故，情況將難以想象。由於分析英鎊的變數太大，如看淡美元的大方向及看好歐洲貨幣者，筆者會傾向建議投資歐元而非英鎊。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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