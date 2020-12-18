住獨立屋不是夢！首期21萬港元澳洲「買地起屋」

Ray White今期帶來的3大「買地起屋」獨立屋項目，銷售總監許嘉宇表示，以「買地起屋」模式建立安樂窩，在當地極受歡迎。

澳洲疫情減緩，為當地經濟及樓市於這個夏日聖誕再添暖意。全澳洲最大地產代理之一Ray White，今期特意推介悉尼、墨爾本及布里斯本3大城市的獨立屋屋苑，通過「買地起屋」(House & Land Package)形式建造理想家居。3大項目一律以2,000方呎起跳，而且首期僅由21萬港元起，售價200多萬港元起，部分更附送最高5厘租金保障計劃，遠比港樓抵買。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，據澳洲房地產數據公司CoreLogic的數據顯示，各大首府(Capital City)樓市在11月全線回升，單計第3季亦同錄升幅，主因受惠政府近期推出多項置業措施，包括2.5萬澳元HomeBuilder補貼，及各大城市推出的印花稅(Stamp Duty)減免措施等，不僅加強置業人士信心，更令首置客貸款過去1年上升46%；另外央行大派千億澳元量寬，及減息至0.1厘新低等「聖誕禮物」，更令市場上貸款利息低至1.88厘，可見多項措施對樓市成效彰顯。

他又提到，在澳洲以「買地起屋」模式建立安樂窩，在當地極受歡迎，原因是可節省大量印花稅，稅項僅按土地價值支付，不徵收建築部分，而一般土地價值則是整個項目的一半，甚至低至3分之1，換言之相較公寓節省50%至60%印花稅；同時傳統澳洲人亦鍾情居住別墅或獨立屋，特別是過往1年在家工作(WFH)盛行，民眾更認為別墅能提供龐大環境，予大人小朋友工作、做運動，又可在花園提供充氣水池及跳彈床這兩件「大玩具」予小朋友玩樂。

Ray White今期帶來的3大「買地起屋」獨立屋項目，其中之一位於悉尼離市中心僅30分鐘車程的全新落成大型別墅屋苑Sierra Residence。項目提供51套別墅連永久業權地皮，是次將推海外限量5套已落成別墅，提供雙層別墅4房2廁2車位，面積由2,200方呎起，呎價僅2,900港元起。

許嘉宇又表示，Sierra Residence位處悉尼西北部，座擁新落成的西北鐵路優勢，無縫連接華人區Epping、Chatswood及Macquarie大學，2024年更伸延至市中心，而由項目至第二大市中心Paramatta亦僅10多分鐘車程，可見西北地區居民外出方便快捷。項目周遭配套同樣舒適，步行5分鐘可至Kellyville公園，又毗鄰Kellyville Village購物中心，消閒購物齊全。

他又補充，隨着悉尼西北區鐵路通車，該區過去12個月獨立屋樓價升逾14%，市場更預計至2036年同區人口將升近3倍至60萬人，其中70%為家庭客，潛力可觀。

Ray White另帶來一直深受大家歡迎的墨爾本西部大型社區式別墅屋苑Jubilee。項目自設墨爾本首個私人水上樂園，並配備購物、健身中心、學校等設施，更提供免費Wifi，非常完善。另外屋苑鄰近火車站，僅4站可達墨爾本市中心。

Jubilee是次推出限量12幅地皮選購，擁永久地皮業權，地皮面積由逾2,000方呎至4,000方呎不等，可選擇建3至4房單層或雙層獨立屋，連前後花園及車庫，同時提供2年各5厘租金保障計劃，首期21萬港元起，呎價1,638港元起。

至於布里斯本全新獨立屋屋苑，則距離市中心僅35分鐘車程，並鄰近華人區Sunnybank。項目僅提供32套獨立屋連地皮，海外限量9套，4房獨立屋連地皮，地皮面積由4,300呎起，戶戶配備雙車位，買家可擁永久業權地皮。售價僅由港幣273萬起，首期由27萬起，發展商為海外買家獨家提供2年租金保障計劃。

他指出，布里斯本近年深受當地人及港人移居，主因環境恬靜不煩囂，而且生活成本較低，樓市僅是悉尼的60%，屬3大城市最低，但又有不少工作機會，由皇后碼頭(Queen's Wharf)，以至新鐵路及機場等基建，均令當地薪金追貼悉尼及墨爾本。

對以上3大「買地起屋」項目有興趣的人士，歡迎本周六、日蒞臨星光行16樓1633室，參加Ray White三大城市獨立屋聯展，屆時還有關於全面解剖買HOUSE「要點」免費講座可以參加，解答移民自住、小朋友讀書問題。

澳洲三大城市獨立屋聯展

日期：12月19及20日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery

尖沙咀星光行16樓1633室

【免費講座】

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選「宅」攻略｜全面解剖買HOUSE「要點」

時間: 下午1時 | 下午4時 (每天二場)

與我們的專家聯絡：2376 1088