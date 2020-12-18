【港股開市】滙豐拖低大市　大型科網股窄幅上落

美股3大指數創新高，港股連升兩日後回氣，恒生指數跌27點，報26,650點；國企指數跌15點，報10,529點；科技指數跌7點，報8,324點。

大型科網股個別發展，騰訊升0.5%；小米集團升0.3%；京東健康升0.8%。阿里巴巴跌0.2%；美團跌0.2%；京東集團跌0.6%。

滙豐控股跌0.9%拖低大市；建設銀行及工商銀行跌0.7%。友邦保險及中國平安升0.6%及0.2%。

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