投行預測：明年iPhone出貨量或高達2.5億部
2020年12月18日 10:33
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(Getty Images圖片)
投行Wedbush進行的供應鏈調查顯示，目前蘋果iPhone 12系列的需求軌跡甚至超過了此前的樂觀預測。該行首席分析師Daniel Ives表示，供應鏈目前預計12月當季iPhone的組裝量將達到9,500萬部。這較最初由Wedbush及華爾街預測要高出約35%。
Ives預測，如果這一趨勢在整個假日季節得以保持，那麼iPhone的出貨量將在2021年超過2.4億部，最高出貨量可能達到約2.5億部。
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