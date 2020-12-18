螞蟻因應監管要求將部份網上金融產品下架

內地媒體周五(18日)報道，螞蟻集團已下架網上存款產品，只有已購買相關產品的用戶可以見到內容。螞蟻回應表示，此舉是根據監管機關對於網上存款產業的規範要求，但持有相關產品的用戶權益不受影響。

螞蟻強調，會認真落實監管機關的規範和要求，利用科技支持金融機構，服務實體經濟。螞蟻旗下支付寶目前針對未註冊網上存款的用戶，在理財頁面對銀行存款產品已全數下架。

螞蟻董事長井賢棟早前在北京舉行的一場論壇上表示，集團全體正在認真學習「十四五」規劃建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神。因應監管部門的要求，「照鏡子、找不足、做體檢」，積極配合監管，進一步落實監管要求。

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