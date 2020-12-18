【瑞通推介】美團跌穿280元關受考驗　資金追入中國建材

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬美國國會將通過新一輪刺激經濟方案，加上聯儲局重申寬鬆立場，道指隔晚收報30,303點，升148點或0.4%，創收市新高。恒指今(18日)早回落過百點，暫於26,500點徘徊。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾730萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,800萬元，反映投資者預期大市將調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

中國建材周二(15日)晚間公布終止籌劃重組新材料資產建議後，股價連彈2日，昨最多漲4.8%至9.78元，收升3.1%於9.62元，重上10天線。股份由月初的10元以上反覆回落，一度出現8連跌，月中低見9.07元低位後有觸底迹象；今早再升逾2%，曾重上9.87元。昨有逾270萬元淨流入其好倉。

美股納指破頂，帶動中資大型科技股轉強。美團昨收升2%於285元，盤中升至286元，收復10天線；今早好淡爭持，向上暫受制50天線(約288.5元)阻力，其後向下考驗280元關口之支持。昨有近4.4億元北水淨流出美團，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，昨有逾2,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾900萬元淨流入。

聯儲局維持接近零利率不變，但上調美國經濟預測。另外，英倫銀行維持利率及QE不變，並在早前容許滙控等英資銀行在資本充足的情況下可以恢復派息。滙控昨午後發力，走高0.9%，以全日高位41.7元收市，重越20天線；今早回落約1%，下試41元。昨有約290萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流出。

2020年國家醫保目錄藥品談判結束，市場消化藥物降價的利淡因素，醫藥股轉強，石藥昨曾飆5.4%至8.19元，收市仍升4.1%，報8.09元，股份連升4日，累漲近13%，先後收復10天和20天線；今早回落約2%，於8元以下整固。昨分別有逾30萬元和近10萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

滙豐熊證51068)，收回價46.18元，槓桿比率5.7倍；

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