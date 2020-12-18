分析：美股兩周內可再升5% 明年上半年進行調整

外媒引述技術分析專家、Market Studies總裁Tom DeMark表示，模型顯示美股當前升勢可延續到年底，標普500指數兩周內可再升5%，但接下來將進行調整，預計2021年上半年下跌5%至11%。

DeMark被譽為技術分析大師，著有《市場韻律與時效分析》(New Market Timing Techniques)。他說自己專注於股市技術分析，未把基本面納入考量，因此美國國會正在研議的抗疫紓困方案、或是經濟數據和企業估值，都不在評估範圍。

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