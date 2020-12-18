全球晶片嚴重缺貨　供貨商產能近滿負荷壓力爆燈

外電報道，全球晶片面臨史上嚴重的供應短缺，浪潮席捲電視、手機、汽車和飛機等電子消費品製造產業，主要供應商如台積電和GlobalFoundries都面臨重大的供貨壓力。

全球晶片目前面臨嚴重的供需失衡，疫情導致東南亞封鎖癱瘓供應鏈、加上美國對華為禁令加速華為大量囤積晶片庫存、供應商旭化成日本半導體廠火災，意法半導體工廠罷工，種種因素影響下，8吋晶圓代工產能嚴重不足，整體晶片供應極度緊張。

在需求面方面，中國5G手機、筆電和汽車的需求增長快於預期，歐美筆電、手機訂單有所增加，也是造成全球晶片缺貨的原因。

報道引述深圳企業Sand and Wave執行長Donny Zhang指出，整個電子業都持續面臨零件短缺問題，原本1個月內能完成的生產都要拖到2個月。日本電子零件供應商也稱正面臨WiFi和藍牙晶片短缺問題。

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