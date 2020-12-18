全球經貿戰：美國新能源過度依賴中國　爭霸贏面大減？

去年是美國60多年以來能源出口首次超過進口，美國終於結束長達半個多世紀對外能源依賴的歷史。今年1月總統特朗普豪言，美國不再需要中東石油。不過，外媒引述專家警告，隨着新能源時代來臨，美國雖脫離對中東石油的依賴，卻在新能源的設備與礦產上轉向依賴中國，對美國的能源安全構成重大隱憂。

美媒指出，1973年第4次中東戰爭爆發時，阿拉伯國家實施石油禁運打擊全球經濟，美國歷任政府都把維持能源自主做為施政目標。但是，隨着新能源時代的到來，美國對中國的依賴卻愈來愈嚴重。

報道引述美國哈德遜研究所高級研究員杜斯特伯格指出，中國不但控制很多關鍵的礦產資源，還主導電池、電動車、太陽能板等終端產品的製造。美國依賴中國提供資源，但卻在使用新能源時受中國擺布，過去美國從未在能源領域如此依賴單一國家。

從太陽能板到動力電池，中國主導了整個清潔能源產業鏈，而且很多新能源技術已經可以不依靠美國，美國對中國控制關鍵的礦產資源也幾乎無能為力。其中有很多礦產是內地企業在非洲開採，美國就算要建立類似供應鏈，也要很長時間。

像新能源重要設備鋰電池裏所需要的鈷，中國鈷礦儲量僅佔世界總儲量的1%左右，但卻實際上控制著這種銀藍色金屬的全球供應。全球鈷精煉排名前6名的企業中，中國佔據5席，大約控制着全球80%的市場份額。目前世界上已知的鈷礦集中在剛果民主共和國，鈷產量佔世界鈷產量的60%以上，其中14個最大的鈷礦中，有8座為中國公司所擁有。

在鋰資源方面，中國天齊鋰業持有世界儲量最大、品質最好的鋰礦─澳洲Greenbushes礦51%的股權。另一家江西贛鋒鋰業則擁有澳洲、阿根廷、墨西哥、愛爾蘭等國共7個優質礦源，金屬鋰產能全球第一。鋰電池裏使用的石墨，中國在國際市場上佔有86%原料供應，電池負極石墨100%都是中國製造。

在軍工、航太、化工、醫療等眾多行業需要的金屬銫，中國也壟斷了全球供應。近年美國科學家還發現，銫可以用來提高硅太陽能電池的效率，一旦克服技術問題，全球對銫金屬需求無疑還將會進一步增長。美國在2018年將銫列入經濟與國安關鍵礦物清單，中國則在今年10月將它列入戰略性新興產業投資計劃。

分析指，中國對稀土資源的控制引起了國際社會的嚴重關注，但對其他一些同樣重要、但卻鮮為人知的稀有金屬被中國壟斷則很少有人了解。例如鈷金屬一般人都很少知道其重要性，因此美國在加快向新能源過渡的同時，對所面臨的挑戰尚未有充分的了解。

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