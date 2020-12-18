港股格局：梁杰文籲趁調整儲中資科技股

恒生指數周五低開後跌幅擴大至約200點，跌穿26,500點。宏高證券投資經理梁杰文表示，臨近聖誕假期，現時港股節日氣氛濃厚，大市未見明顯方向，即使有個別股份創新高，但炒上幅度不多，預期在欠缺重大消息下，恒指年底前續會在26,000至27,000點之間徘徊。

中資科技股周五早間普遍未有跟隨美國同業做好，他認為投資者不用擔心，而是應趁調整期儲貨，始終科技板塊的盈利增速仍優於其他板塊，預料整固後未來再闖新高只是遲早的事。

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