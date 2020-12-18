全球經貿戰：分析指拜登不放棄制裁手段　且將更精準出擊

美國特朗普政府近幾年經常向對手如中國、伊朗等使用制裁武器，分析指被視為美國候任總統的拜登可能傾向採取國際合作壓迫中國等對手，但不會放棄使用制裁手段，且會更審慎考慮使用方法，如篩選要保留、取消，和擴大哪些制裁措施。

外電報道，拜登政府將不會放棄使用制裁手段，但也不會積極推進，而是會重新調整如何使用制裁工具。分別是，制裁仍會被拜登政府，當作表現美國實力的核心工具，但在使用制裁上，可能不會再搭配「美國優先」的外交策略。

雖然特朗普政府制裁了伊朗、委內瑞拉、北韓和中國，但伊朗仍拒絕重新談判核協議、委內瑞拉總統Nicolas Maduro仍然在位、北韓繼續提升其核武實力，而在美國針對中國的科技、香港、南海等實施制裁後，中國似乎亦不為所動。

拜登政府的考慮，是若美國過度使用制裁，結果可能會事與願違，如制裁可能會刺激部分國家，建立機制以規避美國主導的金融網絡。

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