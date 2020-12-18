學者：中國失業率實際或達20％　失業人口逾1億…

有內地學者指出，中國就業市場嚴峻，據6月底的網絡調查顯示，失業率有15%，還有5%處於半失業狀態。以中國全國7億多人的就業人口推估，城鎮就業佔70%，也就是5億多，若按照該調查的20%失業率計算，高達1億多人處於失業狀態。

外媒引述北京大學國家發展研究院院長姚洋接受訪問時指出，中國受到疫情影響非常深，首季就有很多中小企業關門，之後想恢復營運難度很高。有些服務則恐怕永久消失了，使得中國就業形勢非常嚴峻。根據中國國家統計局公布的調查失業率數據維持6%左右，此這一數據只有城鎮戶籍人口，但失業的主要人群其實是非城鎮戶籍人口，官方缺乏這部分的統計數據。

對於近期中國國企頻現債務爆雷，他認為，瀋陽機床、華晨集團等欠的債都是天文數字，顯示「國企信仰」沒有了，這些企業違約後破產重組，再進行改革會比較容易。

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