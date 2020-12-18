港股格局：姚浩然料恒指可升上27000點收爐 關注京東健康
2020年12月18日 11:11
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時富財富管理董事總經理姚浩然
市場憧憬美國能在年底前推新抗疫紓困方案，刺激隔晚美股三大指數齊創收市新高。時富財富管理董事總經理姚浩然表示，雖然外圍做好，但港股卻停滯不前，原因包括之前帶動大市向上的滙豐控股(00005)及大型科技網股動力減弱，加上內地放水力度較海外市場弱，預期聖誕節假期前，港股維持上落整固格局，但不排除月底有粉飾櫥窗效應，始終外圍比較強勁，重磅股有起色的話，恒指有可能以27,000點年結收爐。他指出，暫時仍炒股不炒市，可揀選優質股份。
至於醫藥股方面，內地醫保談判結束，姚指藥品降價幅度似乎不及市場預期大，因此近期相關股份股價有反彈。他認為，可選擇業務側重生物藥的藥企，如信達生物(01801)、康方生物(09926)，不過近期股價已升得太高。他亦看好健康醫療大數據企業，例如京東健康(06618)，建議投資者可待該股納入指數後，股價回調才再吸納。
疫苗接種消息，加上美元走弱，令近期商品價格做好。但姚指金價升勢不及熱炒的比特幣，金價短期未必可急彈，部署金礦股注碼上要控制，買實金的話則要長線。
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