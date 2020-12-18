港元拆息︰1個月續升至0.28厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息企0.04厘水平；1星期拆息回升至0.09厘；與樓按相關的1個月續升至0.28厘；3個月企0.377厘。

18/12/2020

隔夜 0.04893厘

1星期 0.09357厘

2星期 0.19179厘

1個月 0.28000厘

2個月 0.28375厘

3個月 0.37714厘

6個月 0.54125厘

12個月 0.72155厘

17/12/2020

隔夜 0.04875厘

1星期 0.08679厘

2星期 0.15286厘

1個月 0.27929厘

2個月 0.28375厘

3個月 0.37786厘

6個月 0.54196厘

12個月 0.72298厘

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