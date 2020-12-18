中國經濟：人行擬逆流放鷹　分析料或旨在吸引國際資本流入

在新型肺炎持續打擊經濟下，各國央行紛紛以低利率及釋放流動性來救市，以保持金融市場熱度，在完全復甦以前預計都將維持寬鬆。但中國人民銀行卻在反其道而行，放出緊縮貨幣政策的訊號，或旨在吸引國際資本流入。

外電報道，中國經濟已經脫離最低潮，今年仍有望增長2%。人行行長易綱因此得以將注意力放在創紀錄的債務負擔上，尤其是近期接連發生國企、民企債券違約的情況。他已表示要政策正常化，這暗示人行將着手限制信貸擴張。

人民幣匯率偏強，也在地區上產生愈來愈大的影響，得以穩定整個亞洲地區的復甦腳步；加上國際投資者爭相購買中國的高息債，人民幣應會維持強勢，給中國當局加速開放金融市場的空間。

報道引述中國銀行保險業監督管理委員會首席顧問沈聯濤表示，發達經濟體的央行將試圖利用負實質利率和通脹，而這會侵蝕其國債的實際價值，這就是為什麼實際資金會流向經濟有增長、生產率更高、貨幣和匯率政策穩定的經濟體。

世界銀行駐中國前行長黃育川亦表示，中國反彈並不像西方國家靠財政和貨幣推動，而是建立在消費、生產復甦之上，相比之下更能持續。例外人行今年資產負債表增加不到0.36萬億美元，但聯儲局會3月初到6月中便暴增了3萬億美元。美國、英國、歐元區、日本央行合計共增加5.6萬億美元。

亦有分析指，人行採取保守態度，主要是中國控制疫情後經濟基礎良好、寬鬆貨幣政策可能會增加金融風險。雖然市場普遍不認為人行明年上半年會升息，但可以通過其他手段限制銀行放貸。周內中國中央經濟工作會議上或許會有更多政策立場的線索。

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