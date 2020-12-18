停不了！比特幣曾升穿2.3萬美元大關　高位徘徊

比特幣周三(16日)首次突破2萬美元後，至今升勢仍未止。周四曾突破2.3萬美元關卡，今(18日)亞洲時段即市高位曾見23,630美元，現報22,891美元，升1014.1美元或4.64%；今年以來累計升幅已逾200%。

分析指，今年許多機構投資者和金融服務公司開始採用加密貨幣，是推動比特幣漲勢的原因之一。美國億萬富翁Paul Tudor Jones、Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz等投資大戶，都在近期讚揚了比特幣的好處，還認為有更大的潛在收益。

支付巨頭PayPal在日前宣布，將支援用戶購買、出售和持有比特幣，亦讓比特幣的升勢加快。投資管理機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd周三更表示，比特幣的升勢只是剛開始，未來應可達到40萬美元。

不過，市場對比特幣的投資價值一向存在分歧，短期不妨留意傳統保守派投資者如何看待近期比特幣的升勢。

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