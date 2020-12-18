日央行續維持基準利率負0.1厘不變　符預期

日本央行將基準利率維持在負0.1%不變，符合市場預期，主因受疫情衝擊，油價下滑，以及「GO TO Travel」活動取消。消息公布後，美元兌日圓升0.3%至103.41。

日本央行表示，將延長疫情支持計劃直至2021年3月以後。如有必要，將毫不猶豫採取更多行動，而日本經濟正在回升，但物價下行壓力料將持續一段時間，未來會評估貨幣寬鬆政策的可持續性，且計劃在明年3月會議上公布通脹未達預期的調查結果。

該行指出，延長增加商業票據和企業購買債券的期限，但不認為需要改變收益率曲線控制(YCC)和量化質化寬鬆(QQE)的框架。

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