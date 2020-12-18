港股格局：曾永堅料本月仍受制27000點阻力

恒指周五偏軟，跌幅擴至逾200點。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指，短期後市會持續上落市格局，恒指受制於26,800點至27,000點阻力區。

短期市場關注新經濟龍頭面對反壟斷監管，對股價造成困擾，令恒指缺乏上升動力。不過港股下行風險也不大，因美國選舉結果進一步明朗化，美國候任總統拜登穩操勝券，相信拜登上場後對中美關係較樂觀。其次，中國經濟數據反映內地正經歷經濟復甦階段。

他相信恒指1月份有機會升穿27,000點，因不同藥廠的疫苗逐步上市，加添市場對經濟復甦的憧憬。另外1月美國總統交接，或為大市帶來刺激。加上傳統美股亦有1月效應，估計港股會跟隨美股升勢。

個別板塊方面，他長線仍看好新經濟股，雖然股份面對監管風險，短期缺乏上升動力，惟明年初調整完畢後，估值會較吸引，其時投資者可再作部署。

傳統股份近日累積升幅較大，年尾資金不會再積極追捧，不過他建議投資者可留意醫藥股，因近期醫保政策逐漸明朗化，藥物價格跌幅亦較市場預期少。

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