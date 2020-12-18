【專家樓評】陳永傑：政府宜增公私營住宅供應

新型肺炎疫情來勢洶洶，部分國家亦要封城。但人們總要有棲身之所，除非窮到無錢租樓才會做露宿者。一般正常情形之下，普羅市民都要有安居的地方，自然離不開住屋。

香港私人住屋樓價無疑昂貴，經濟又因疫情問題造成不景，但美國、歐洲和香港樓價都仍然高企，買不起樓的人也要租樓居住，不可能露宿街頭。至於香港，更有政府的公屋供應給普羅市民，所以香港有不少人都居住在公屋。私樓樓價和租金昂貴，普羅市民承擔不起，政府應加強公屋的供應。

私樓供應有限，樓價及租金難以大跌。政府亦需要增加土地解決私樓供應，實行雙管齊下。有能力置業者，在全球息口低企及量化寬鬆之下，及早買樓比較上算，可避開樓價及租金上升的壓力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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