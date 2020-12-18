中環海濱地王招標　仍堅持非價高者得惹爭議

因被指黑箱作業而為人詬病的中環新海濱3號用地納入本年度第2季度賣地計劃，政府今(18日)宣布正式招標出售，明年6月18日截標。

該3號用地地盤面積約47,967平方米，指定作非工業(不包括住宅、倉庫及加油站)用途，最高的樓面面積可達15萬平方米。買方將須在用地範圍內提供不少於2.5萬平方米的公眾休憩空間(當中不少於1.2萬平方米須設於地面)、一個橫跨龍和道和耀星街的連貫園境平台等，這些公共空間和行人連接設施未來會全日免費開放。

值得注意的是政府仍堅持非傳統的價高者得拍賣，在疫市下，以「雙信封制」的招標方式，即在審批標書時同時評估設計和價錢出售這幅地皮，此舉惹來爭議。

發展局發言人表示，「雙信封制」的評審準則除建基於規劃大綱的主要要求外，亦能鼓勵投標者於建議書中多加落實上述的願景，如建築和城市設計、公眾休憩空間、暢達性和易行性、綠化和園境，以及政府、機構和社區設施等，又強調3號用地是中環核心商業區內一幅具規模的優質商業用地，加上其優越海濱位置，綜合發展能為香港帶來經濟和社會效益，希望把3號用地打造成香港的嶄新地標。

是次招標安排依照《物料供應及採購規例》釐定，投標者需同時以不同的信封遞交價格建議和非價格建議，評審準則中的價格建議和非價格建議兩者評分比重相同，各佔50%。政府強調，非價格建議需達到合格分數、不低於政府所設定的底價。為增加透明度及參照現行土地出售安排，政府會在完成交易程序後以不具名方式，在合適的時間公布所有符合要求的未中標者的總評分、出價及設計方案概要。

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