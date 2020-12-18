出師不利？傳中歐投資協議原則上達共識　拜登如何「聯歐制中」？

外地傳媒引述消息指，歐盟已「原則上」與中國達成投資協議，這對仍未擺脫與美國貿易戰的中國不僅是一大勝利，且一旦中歐達成投資協議，對聲稱要聯手歐盟對付中國的拜登而言，可謂「出師不利」！

報道指出，中歐投資協議談判將在今(18日)繼續進行，屆時將有27會員國參與。對於曾聲稱要與歐洲夥伴共同商議後、再決定如何對陸貿易施壓的拜登而言，中歐投資協議談判見曙光可能打亂拜登「聯歐制中」的構想。

在中國同意對歐商開放國內多個領域市場，如在金融服務、製造業與房地產領域做出讓步後，消息指歐盟委員會員會同意讓談判繼續；而作為回報，中國也獲得歐盟同意開放內地企業投資其再生能源市場，惟這一條款遭到波蘭與立陶宛等受到美國支持等東歐國家反對。

此外，據講歐盟內部也正在辯論，正當拜登準備組成跨大西洋聯盟對付中國崛起之際，此時是否應該與中國簽署投資協議。總體上歐盟談判代表已實現讓中國做出重大讓步，這也是歐盟7年以來一直要求中國實現的目標。

歐盟執委會發言人早前亦指出，中歐投資協議談判正密集進行，在多個領域內取得進展，在本周的談判中至今仍有許多重要議題需續談。到底中歐投資協議不會影響未來與拜登政府之間建立更緊密的關係，且拭目以待。

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