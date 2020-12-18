【高盛推介】美團開市後走低 博反彈有咩好揀？
2020年12月18日 11:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)昨日重上280元水平，收市升約2.1%。惟今早開市後持續走低，現報278.4元，跌約2.3%。有券商料內地生活用品電商滲透率，於2025年將會提升至33%。並料美團在其生活用品種類齊全，及其具有線下大額訂單處理經驗下，將可掌握此結構性增長趨勢。該行給予美團「跑贏大市」投資評級，目標價400元。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署淡倉，認沽證及熊證分別錄得約430萬及470萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見近期北水持續淨賣出美團，當中昨日錄得約4.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面可留意屬行使價300元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的貼價美團購(25795)，行使價297元，2021年02月18日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、行使價300元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。並可留意屬行使價290元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的貼價美團購(26368)，行使價282.08元，2021年02月16日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、行使價290元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。牛證方面的遠牛選擇可留意美團牛(52943)，與現價有約25.5元差距，收回價253元，行使價250元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。貼牛選擇則可留意美團牛53727，與現價有約16.5元差距，收回價262元，行使價259元，換股比率100，槓桿比率13.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價255元以上產品中，槓桿最突出的貼價美團沽(17063)，行使價260.06元，2021年04月23日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、行使價255元以上產品中，槓桿最高。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(50596)，與現價有約21.5元差距，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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