【專家樓評】黃詠欣：買一手樓　應該點樣揀付款方法？

發展商的新盤付款方法層出不窮，不論樓價優惠、按揭息率、供款年期等各有不同，筆者遇過不少客戶因受到新盤現場氣氛影響作了錯誤決定。

曾經有一位客戶，他認為發展商提供的即供120天備用按揭計劃，頭2年定息2.5%，與銀行P按相若，而且不用做壓力測試，批核相對簡易，相信必定能上會，因此即使要多付1%樓價，仍然選用發展商的備用按揭計劃。及後他才發現到發展商按揭在首2年低息期後，息率會升至P(P=5%)，4年後P+1% = 6%，即蜜月期後，如不做轉按便要「捱貴息」，而他亦留意到近來銀行按揭取態相對保守，擔心低息期過後難以轉按，故此向我們尋求協助。

根據經驗所得，客人從事金融行業及佣金收入為主，的而且確可能影響到銀行按揭審批，幸好他為高層人士，每月底薪已足夠通過壓力測試，可以不用計算其佣金部分，因此建議他試向銀行申請高成數按揭，客戶當時擔心若銀行不批便要撻訂，故此我們建議先為他向銀行申請，待到成功申請高成數按揭後，才通知發展商轉付款方法。

結果一如所料，客戶順利獲銀行批出80%按揭，息率H+1.4%，年期30年，跟發展商首2年按揭息率2.5%相比，每月供款少約1,700港元，如在發展商按揭2年低息期過後息率為P(5%) ，每月供款更加大減7,400元，銀行更附送兼有高息戶口，及有銀行0.6%現金回贈。而且客戶轉了付款方法，享有更多的樓價折扣，已足以抵銷按揭保費的開支了。

最後，要注意不是每個發展商都能讓客戶隨時轉換付款方法的，故此建議大家如有心儀新盤，可先找專業人士查詢，專業人士會根據客戶不同狀況而建議合適計劃。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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