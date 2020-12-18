全球經貿戰：有傳特朗普政府內部對制裁中企的力度存分歧

美國總統特朗普11月簽署行政命令，美國投資方從明年11月起禁止購買國防部列入中國軍方擁有或控制的公司，並應撤回相關投資。外電報道，特朗普政府內部正因為此命令出現分歧，爭論最終公布的指南內容。

報道指出，美國國務院、國防部反對財政部準備好的「常見問題」新聞稿裏的細節內容。消息指各機構之間的對立是因為財政部試圖放寬行政命令，但亦有人士反駁，稱財政部指南將與行政命令的總體目標一致。

這顯示美國官員在對華政策方面的緊張關係，分成希望維繫經濟連結的官員和國安意識較重的官員。有指該命令涉及的中國企業範圍大小也是未解決的問題，且未清楚是只針對清單中的公司抑或制裁所有相關企業。

目前美國國防部已將中海油、中芯國際等35家公司列入清單，標普、納斯達克等指數公司也開始從指數中剔除這些指定公司。目前尚不清楚財政部何時發布指南，也不清楚內部爭論的前景如何。拜登若順利上任，其取態亦尚不明朗。

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