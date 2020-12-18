美元恐斷崖式暴瀉？亞洲貨幣升值　央行無力招架…

美國聯儲局近次會議維持寬鬆貨幣政策，美元在供應洪流下持續貶值，相對下亞洲貨幣繼續上升，周四泰銖兌美元升破30泰銖兌1美元的心理關卡，創2013年5月以來新高。馬來西亞元、新元、印度盧比的升勢介於0.2至0.4%，新加坡元升上2年多高點。亞幣升勢已去到危及出口這地區增長引擎的地步，促使泰國和南韓當局出手干預，但泰銖和韓圜強勢未改，干預徒勞無功。

* 美匯指數貶至逾兩年低位

美匯指數周四(17日)一度跌穿90大關，為2018年4月來首見，促使國際油金價格向上，主要貨幣匯率亦攀升。分析指出，美元指數跌破90後，新的跌浪才剛開始，將使人民幣、新台幣等亞洲貨幣遭遇更強的升值壓力。

* 日圓升值明年或見100

外電引述澳洲西太平洋銀行最新的分析報告指岀，明年首季美元指數料將下探至88。摩根大通、高盛以及法國巴黎銀行都預測2021年日圓匯率將升值到100日圓兌1美元。以往日本本國的大銀行看法會跟外國銀行略有不同，這次瑞穗銀行、三菱日聯銀行也加入，甚至估計最高會漲到98日圓兌1美元。

隨着疫苗面世，全球經濟前景改善，亞洲決策者試圖遏制看升預期浪潮，又要避免被美國財政部列為匯率操縱國。雖然部分經濟體警告準備採取更多措施，但任何進一步干預的步伐，很可能取決於其他出口國貨幣的相對強勢。

Informa Global Markets的資深市場策略師Jonathan Cavenagh指出，當基本面指向某個方向時，央行很難與之抗衡。資本流入和成長勢頭顯示出積極的前景，尤其是在2021年初期。

* 羅奇：美元明年或貶35%

美元指數自今年3月份的高點已下跌約13%，投資者押注新冠疫苗上市將提振消費和投資。投資銀行花旗和ING Groep NV等均預計，美元在2021年會進一步下跌。美國耶魯大學兼摩根士丹利前亞洲區主席羅奇(Stephen Roach)則預計，美元的有效匯率到2021年底將貶值35%，理由是「雙重赤字」的擴大，與匯率理論值的美元貶值因素相通。

* 港元隨美元貶值 物價看升

美元弱過「藥煲」，港元與美元掛鈎，必受影響。雖然今年長時間處於強方兌換保證水平，但對比其他外幣，港元已跟隨美元貶值不少。以人民幣匯價為例，港元兌人民幣由今年5月底的高位0.925，跌至最新的0.8396，累計跌幅達9.2%。

疫情下兩地交流大減，港人兌換外幣需求減少，故未太感受到港元貶值的影響。惟港元的購買力下降，將令進口成本上升，將影響香港物價，故有別要考慮將投資組合多元化，以分散匯率風險。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020