【大師睇市】沈振盈：慎防股市黑天鵝　金價或再創新高！

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，大市近期僅在26,200點至26,600點區間上落，而10至11月亦已率先炒上民主黨候選人總統拜登將當選美國總統以及中美關係轉好等消息，故不排除接下來會出現股市黑天鵝，潛在因素包括特朗普未肯承認落敗及拜登對華政策有變等，因此大師建議，大家現階段勿博盡，宜做些少反向對沖。

金價方面，他認為因美元疲弱，金價有望未來4至6周再創新高，若已在這4個月低位買入宜坐定定等升。

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