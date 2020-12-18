業主趕移民蝕沽爾巒　料損手逾80萬元

業主趕移民，付辣招稅蝕讓出貨。中原林曉丹表示，元朗爾巒12月錄得6宗二手買賣，其中茵娜大道8座低層單位，實用面積450方呎，兩房間隔，附連86方呎平台。原業主於2018年5月以650萬元買入單位，因即將移民，故連額外印花稅賣樓，叫價640萬元，減價7萬元，以633萬元沽出，呎價14,067元。

據了解，本月初屋苑一個低層標準兩房單位亦以652萬元沽出，今番新成交屬特色戶，做價反比標準戶低。

由於原業主持貨不足3年，需付10%額外印花稅，涉及約63.3萬元，扣除SSD，料損手約80.3萬元。新買家為同區上車客，見上址為連平台特色戶，決定入市自用。

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