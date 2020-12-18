拜登政府將打造股市大泡泡？明年將上演「退場震撼」2.0版？

美國聯儲局主席鮑威爾明確表示，更關注就業市場，而非刺激政策導致通脹走高的可能性。這與他的前任、拜登內閣財長人選耶倫的觀點不謀而合。市場關注兩位聯儲局舵手的政策立場，可能進一步推升已經狂飆的股市，激化資產泡沫！

外媒引述Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示，鮑威爾一直在談就業市場，以及經濟復甦必須包括所有想要工作的勞工就業，顯示聯儲局可能太過鴿派，讓通脹加劇。

雖然，目前通脹還不成問題，過去12個月消費者物價指數增加不到2%；利率也不會很快出現變化，聯儲局周三(16日)發布的經濟預測顯示，利率未來幾年都會保持在零附近。

惟市場擔心資產泡沫白熱化，尤其股市迭創歷史新高，房地產炙手可熱。部分原因是聯儲局的寬鬆貨幣政策，且市場期待拜登政府推出更多刺激措施。

過去幾周，美國10年期國債孳息率徘徊在1%，這是經濟正在升溫的訊號。但聯儲局買債，理論上應該會壓低利率。分析擔心萬一通脹抬頭，聯儲局有何對策。股市有可能持續上漲，一直到聯儲局和耶倫發出訊號，指經濟強大到無須再推刺激政策，便開始急劇下跌。情況如2013年，時任聯儲局主席的伯南克開始縮減購債規模，結果引發「退場震撼」。

報道引述Incapital首席市場策略師和資深交易員Patrick Leary表示，未來美國通脹可能瞬間出現。如果能提高貨品和服務的價格，顧客需求依然不減，為甚麼要降價？這正是邏輯。聯儲局能容忍通脹率走高，但不是爆炸性升高。

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