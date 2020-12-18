煤炭短缺？傳內地多地限電停工　官媒指純為完成減排指標

內地南方省份最近傳出許多城市限電的消息，除夜間照明減少之外，大量企業亦被迫停工，有指其中一個原因，乃中國限制進口澳洲煤炭導致發電不足。不過，內地官方指企業快速復產用電暴增與冬天民生用電成長等因素造成，而有官媒人士指出，限電主要因部分地方政府為完成減少碳排放年度目標而做出的權宜措施，引來市場熱烈討論。

今(18日)午後A股受壓，滬綜指現報3,387.69，跌17.18點或0.50%；深成指報13,834.21點，跌55.66點或0.40%；創業板指數報2,777.88點，跌7.73點或0.28%。

內媒引述國家發改委表示，多地出現限電的主要原一是工業生產快速恢復拉動用電增長；二是極寒天氣增加了用電負荷；三是外受電能力有限和機組故障增加了電力保供的困難。發改委說，燃煤短缺也是限電原因之一，將加強多管道電煤供應，及時協調解決電煤運力。

亦有內媒指出，內地多地接連傳出限電、停電，主因之一是內地自11月6日起暫停澳洲煤炭進口，導致發電用燃煤短缺所致。國家電網湖南電力副總經理張孝軍就表示，11月30日湖南全省電煤庫存年比減少18.5%，後期北方地區供煤緊張、春運運力受限，未來電煤儲運形勢不容樂觀。2020至2021年迎峰度冬期間，湖南電網最高用電負荷將突破目前全省電力供應極限。湖南主要城市將優先保障關鍵公共設施和重點企業用電，呼籲居民空調控制在20度以下，不使用電爐、電烤爐等高耗能電器。浙江則限制3度以下才能開暖氣，溫度設定不可高於16度。內蒙古、江西等地多近日也陸續發布通知，採取相關限電措施。

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進胡錫進則指出，浙江限電是因為出口大規模反彈，用電量激增，臨時增加發電沒有跟上，還有的地方有節能減排指標需年底「突擊完成」，又指外界說澳洲煤炭導致供電短缺的說法純屬胡扯，強調內地的電煤資源很豐富，問題在於開採和運輸的組織，澳煤就算有影響，那點波動對全國供電形勢的影響也微乎其微。

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