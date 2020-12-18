香港旅遊零售業噩耗？Gucci網上官方旗艦店進駐天貓奢品…

這意味，內地奢侈品消費者，可在網絡上更容易買到正牌海外品牌奢侈品，不用為買正貨專門來港「濕平」(購物)，這對香港旅遊及零售業，以至尖沙咀廣東道、港島銅鑼灣等黃金地帶的名店商舖市道，可能都是個噩耗！

阿里巴巴集團總裁兼執行董事J. Michael Evans表示，中國消費者現正成為全球奢侈品市場發展的重要驅動力，公司希望能夠享有更高端、更完善的線上奢侈品消費體驗。期待通過與Gucci的數碼化創新合作，樹立行業標杆，更好地滿足奢侈品消費者的線上消費需求。

Gucci將於12月21日在天貓奢品開設的首個天貓官方旗艦店將精選品牌全系列時尚精品，另Gucci美妝天貓官方旗艦店將於2021年2月上線。

天貓奢品成立於2017年，已有200多個全球奢侈品品牌入駐，商品涵蓋服飾、美妝、珠寶腕錶和豪車等。

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