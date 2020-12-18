美國又揮動「匯率操縱國」大棒 何解越南在列？

美國財政部周三(16日)公布匯率報告，將越南、瑞士列為匯率操縱國。分析指主要是近年外資加強投資越南，使越南對美國出口大增，對美貿易順差持續擴大，加上越南盾貶值，偏離兌美元的匯率行情。越南為了避免美國制裁，將和美國展開交涉，但即使可以免去制裁，估計美國對越南的貿易施壓還是會繼續。

美國財政部對於匯率操縱國有3項標準，分別是對美國的貿易順差達到每年2百億美元以上、經常帳順差佔國內生產總值(GDP)比率超過3%，以及匯率買賣未尊重市場機能。

日本傳媒報道，越南最近1年對美國的貿易順差，已達580億美元，超過日本成為第4大對美貿易順差國。另外越南盾持續貶值，對出口有利，過去10年越南盾兌美元下降了16%，但實際匯率方面，越南盾同期則是上漲23%，偏離兌美元的匯率行情。

美國財政部在報告中引述國際貨幣基金組織(IMF)推測，截至2018年越南盾被低估了8.4%，理由是匯率干預，故認為越南當局資訊披露不透明。

越南央行則反駁匯率指控的指控。不過，為了避免美國制裁，相信越南將和美國展開對話與協商，但分析指，即使可以免去制裁，美國對越南的貿易施壓還是會繼續。

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