新冠肺炎：疫苗帶動冷鍊運輸業需求急增　吸引華爾街目光

各國正準備配發數以億劑計的新冠肺炎疫苗，其中部分須儲存在南極冬季般的極低溫環境。從事這種特殊包裝和運輸的企業服務需求急增，相關的股票吸引華爾街的注視。

美媒報道，早前投資者已開始搶購生物科技公司Moderna及輝瑞藥廠等疫苗製造商的股票。輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗已於14日在美國推出，且須存放在攝氏負70度的極低溫環境，這使包括製藥和生物製劑全球外包解決方案供應商PCI Pharma Services等高度專業公司的服務需求甚殷，吸引私募股權公司等投資者吸納。

此外，今年10月，私募股權投資巨擘——黑石集團(Blackstone)對Cryoport投資了2.75億美元，這家公司擅長在低溫條件下運輸敏感性醫療物料。

投資者也看好生產飲料溫度控制杯的Ember公司，這家企業開發出一種內建全球定位系統的冷藏醫療運輸箱，美國Jonas Brothers兩名成員和美國職籃NBA籃網球星KevinDurant都是這家公司的股東。

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